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حوادث

ضبط طنى مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:32 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته كمية قدرها 2,025 طن من السلع الغذائية "قرفة، عرق سوس، كمون، شطة"، جميعها مجهولة المصدر، كان بصدد إعادة تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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