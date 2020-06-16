ضبط طنى مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته كمية قدرها 2,025 طن من السلع الغذائية "قرفة، عرق سوس، كمون، شطة"، جميعها مجهولة المصدر، كان بصدد إعادة تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.







