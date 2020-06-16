وفاة الحالة الثالثة من الجالية الفلسطينية بالقاهرة بفيروس كورونا

اعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء ، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في مصر للمواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عاما).





وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد ، ويتقدم سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية والقنصلية العامة بالإسكندرية بخالص العزاء والمواساة القلبية لعائلة الفقيد وذويه .





وسجلت الجالية الفلسطينية الأسبوعيين الماضيين على التوالى وفاة حالتين إثر إصابتهما بفيروس كورونا.







