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محافظات

تعافى 9 حالات من كورونا وإجراء 20 جلسة غسيل كلوى بمستشفى بنها التعليمى

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية  عن تعافى وخروج 9 حالات من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد.

واشارت مديرة المستشفى الى ان الحالات توجهوا الى منازلهم لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى.

واضافت ان المستشفى تقدم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة الى جلسات الغسيل الكلوى حيث تم تنفيذ اكثر من 20 جلسة غسيل كلوى من بداية انضمام المستشفى لمستشفيات الفرز والعزل حتى الآن وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأكدت أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

واوضحت أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.
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