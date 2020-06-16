استعدادا للامتحانات.. تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة برأس غارب

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة

، عن تعقيم وتطهير لجان مدارس الثانوية العامة استعدادا لاجراء الامتحانات الاسبوع المقبل، حيث أكد مجلس المدينة علي تطهير لجان ومكان مدرسة الشهيد طيار أحمد العدوى الثانوية العسكرسة بنيين، ومدرسة على رفيع الثانوية بنات.