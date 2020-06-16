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تعليم

استعدادا للامتحانات.. تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة برأس غارب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن تعقيم وتطهير لجان مدارس الثانوية العامة استعدادا لاجراء الامتحانات الاسبوع المقبل، حيث أكد مجلس المدينة علي تطهير لجان ومكان مدرسة الشهيد طيار أحمد العدوى الثانوية العسكرسة بنيين، ومدرسة على رفيع الثانوية بنات. 
 
وأكد مجلس مدينة رأس غارب في بيان له، أن اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب كلف إدارة المتابعة بالتعاون مع إدارة والطب البيطرى باستمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة .
 
وأشار بيان مجلس المدينة إلي أن أعمال التطهير والتعقيم ستكون بصفة مستمرة حفاظا على ىسلامة  الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وأن أعمال التطهير بالمدارس المذكورة شملت لجان الامتحانات والطرقات ودورات المياه وغرف المدرسين وأماكن استراحة المدرسين.
 
وكان أكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، أن تم تطهير 3 مكاتب بريد بالمدينة وهى: مكتب بريد بترول راس غارب،  وبريد عمارات الكمين، وبريد عمارات ال 608، مشيرا إلى أن استمرار أعمال التطهير والتعقيم مستمرة تمهيدا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
 
وناشد رئيس المدينة المواطنين المترددين على مكاتب البريد لتلقى الخدمة بتنفيذ جيع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات منعا لتفشى مرض فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة لجميع المواطنين.
استعدادا للامتحانات.. تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة برأس غارب
استعدادا للامتحانات.. تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة برأس غارب
استعدادا للامتحانات.. تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة برأس غارب
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