يهمنا إعمار سوريا .. لافروف: بنشتغل على الملف النووي مع إيران

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه تم وضع خطط العمل المشتركة على تسوية الملف الخاص بالبرنامج النووي الإيراني بين كل من الجانب الروسي والإيراني.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الحديث بشأن الوضع في سوريا، وتقرر أنه تم التوصل إليه، لمواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.





وأوضح أنه تم أيضا مناقشة مهام استقرار الأوضاع على الأرض فيما يتعلق بإعادة أعمار الأراضي السورية بعد انتهاء ما بها من صراع.





وأشار إلى أنه بالتأكيد سيتم المواصلة على تقديم كل الخدمات للاجئين والنازحين، والعمل على المصالحة الوطنية مع الحكومة الأفغانستية التي تهدد بعض الدول بسبب ما بها من قوات للإرهاب.