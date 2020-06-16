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حوادث

تجديد حبس شخصين قتلا مسنا حاول اغتصاب فتاة بروض الفرج

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس ٢ من أهالى منطقة روض الفرج بتهمة قتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة.

وكانت قد قررت فى وقت سابق نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام، أمس الاثنين حبس ٢ من أهالي منطقة روض الفرج، بتهمة قتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة، كما أمرت باستدعاء الفتاة المجني عليها لسماع أقوالها.

وكشفت المناظرة لـ جثة المسن، أنه توفي نتيجة الضرب المبرح، حيث لم يتحمل الضربات نظرا لكبر سنه كما تبين أنه اصيب بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل، فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة
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