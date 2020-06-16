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مرأة

نشرة المرأة.. هؤلاء المرضى أكثر عرضة لـ كورونا.. صور مثيرة للجدل لـ لينا الفيشاوى.. هل تحمى نزلات البرد من كورونا؟.. وصفات جمالية جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:01 م
نشرة المرأة
نشرة المرأة
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أسماء عبد الحفيظ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة في الساعات الماضية، نعرض أبرزها عبر التقرير التالي:


أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

وفقا للعديد من الدراسات يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على من يعانون من الأمراض المزمنة ويتسبب فى العديد من المضاعفات ولعل أكثر المراض المزمنة عرضه للإصابة مرضى الضغط والسكر ومرضى القلب وفى الوقت نفسه لا ينجو أصحاب الوزن الزائد ومرضى السرطان لهذه الأسباب.


الخلايا التائية تقوى المناعة.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بـ كورونا

كشف الدكتور مجدي بدران  عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن، علاقة نزلات البرد بالمناعة والنجاة من الكورونا.

وقال "بدران" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، ان الخلايا التائية من بين أقوى أسلحة الجهاز المناعي ، ولكن أهميتها لمحاربة فيروس كوفيد-19 لم تكن واضحة .


بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

أثارت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرًا واسعًا بعد الفوتسيشن الجريء الذي نشرته عبر صفحتها بإنستجرام بفستان أسود مفتوح، وهذه ليست المرة الأولى التي أثارت فيها لينا الجدل بسبب صورها وملابسها المثيرة.


تحسن من ملمس البشرة.. فوائد الصابون الأفريقي تجعلك لا تتخلى عنه بعد اليوم

توجد أسرار تجعل الفتيات لا يستغنين عن استخدام الصابون الافريقي لبشرة اكثر نضارة، بالرغم من معاناتهن من مشاكل كثيرة مثل جفاف البشرة وحب الشباب والثور السوداء و الهالات السوداء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال الصابون الافريقي والتعرف على فوائد للبشرة.


للتخلص من تشقق القدمين.. 7 نصائح لا غنى عنها

تشعر بعض السيدات بالحرج الشديد نتيجة لتشقق كعب القدم بدرجة تثير الاشمئزاز، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتتخوفين خلال الوقت الحالى من النزول بسبب انتشار فيروس كورونا، عليك بهذه النصائح السبع للتخلص من تشقق القدمين والحرص على تضمينها فى روتينك اليومي للعناية بنفسك.





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