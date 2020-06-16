بتعقيم اللجان.. تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بطور سيناء.. صور

استعدت إدارة طور سيناء التعليمية لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في ٢١ يونيو الجاري بتجهيز استراحات الملاحظين وتطهير وتعقيم اللجان والاستراحات.





وقام أحمد غيث، مدير عام إدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء، اليوم ، بجولة تفقدية لوقوف على مدى جاهزية الاستراحات الخاصة بأعضاء لجان الثانوية العامة بإدارة الطور.





مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات، وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها، وتزويدها بكافة احتياجات المعيشة، لتكون جاهزة لاستقبال المراقبين بداية من يوم الخميس المقبل.





وأكد مدير الإدارة، أنه سيتم تعقيم الاستراحات يوميًا، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، حرصًا على صحة وسلامة الملاحظين، موضحًا أن إدارة الطور بها استراحتين، الأولي بمدرسة الأهرام الرسمية للغات، وتضم 110 أسرة، وهي خاصة بالرجال، والثانية بالمدرسة الفكرية وتضم 15 سرير، وهي خاصة بالسيدات.





وأشار غيث إلى أن إدارة الطور بها لجنتين لامتحانات الثانوية العامة، إحداهما بمدرسة الزهور الثانوية، وتضم 180 طالبة، والأخرى بمدرسة الأمل الرسمية للغات، وتضم 162 طالبا.





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