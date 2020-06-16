في نقاط.. تفاصيل صفقة الـ 32 قطار مترو الجديد وأهم مميزاته



أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن وصول السفينة "جلافز كاريدج" إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو.

















وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز المعلومات عن صفقة القطارات الجديدة للمترو وأهم مميزاتها.









_ القطار الجديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا، وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها.







- إجمالي تكلفة الصفقة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه.





- يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة).





- هذه الصفقة بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.







- يضم القطار الجديد لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث والبالغ عددها 15 قطارا.





- يتميز القطار الجديد بنظام تكييف هواء عالي السعة.





- تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.







- مزود بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.





- داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.







- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.







- تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.







- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.







- من المفترض وصول القطار الثاني في يوليو 2020 على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة.



