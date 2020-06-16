لو مجبناش بنضرب.. أطفال الشوارع: أمهاتنا هما اللي بيدفعونا نجيب فلوس

تباشر نيابة مدينة نصر ، التحقيق مع 11 سيدة متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول، والاستماع لأقوال 14 طفلا حدثا.





وقال الأطفال فى التحقيقات إن أمهاتهم هن من دفعتهن للتسول فى الشوارع و بيع المنتجات المختلفة فى إشارات المرور وكسب الأموال، و نقوم فى نهاية اليوم بجمع الأموال واعطائها لهم، ومن منا لم يبع بضاعته بالكامل يعاقب بالضرب.





كما اعترف أمهات الاطفال الحدث بأنهم وراء ذالك الأفعال ، واعترفن بنشاطهن الإجرامى فى استغلالهم لجلب المال من المواطنين عن طريق التسول.





البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 11 سيدة "لأربعة منهن معلومات جنائية"، وذلك حال استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث بلغ عدد الأطفال 14 حدث في مراحل عمرية مختلفة، وهم أنجال المتهمات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.