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محافظات

أثناء عمله بـ صدر دمياط.. وفاة أول طبيب بالدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
سادت أجواء الحزن قرية الضهرية بمحافظة الدقهلية، عقب علم الأهالي بوفاة أحد خيرة أبنائها من الأطباء الدكتور على هويدى، استشارى الحميات السابق بمستشفى بشربين.


وتوفى الدكتور علي هويدي متأثرا بفيروس كورونا المستجد بصدر دمياط، حيث ظهرت عليه أعراض المرض، وبدأت بارتفاع فى درجة الحرارة وسعال شديد، وتم نقله للمستشفى فى حالة غير مستقرة حتى لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.


فيما تجرى جميع الإجراءات الاحتزارية لنقل الجثمان من دمياط إلى قرية الضهرية لدفنه بالمقابر.


وأكد الأهالى أن الفقيد كان يمتاز بحسن الخلق ومساعدة الفقراء والكشف مجانا عليهم، كما أفنى عمره فى خدمة الجميع وأدى رسالته الطبية والإنسانية على أكمل وجه.  
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