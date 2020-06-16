AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اقترابها من الـ20 ألف إصابة بكورونا.. إسرائيل تدرس إغلاق بعض أحياء تل أبيب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:48 م
حوالي 20 ألف إصابة
حوالي 20 ألف إصابة كورونا.. إسرائيل تدرس إغلاق أحياء تل ابيب
Advertisements
سمر صالح
تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق على بعض الأحياء في جنوب مدينة تل أبيب في أعقاب ارتفاع بانتشار كورونا في هذه المنطقة وفي مدينة يافا مع الاقتراب من تسجيل 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
ووفقًا للقناة 13 العبرية، فإن هذا الملف مطروح على طاولة الحكومة، لكن على ما يبدو، فإن الوزراء لن يتسرعوا بفرض الإغلاق نظرًا لأن المصابين هم من العمال الأجانب ولا يمكن فرض إغلاق انتقائي.
 
وأقامت بلدية تل أبيب مركزًا للسيطرة والإشراف الخاص يضم ممثلين عن البلدية، الجبهة الداخلية وممثلين من كل صناديق المرضى ووزارة الصحة، لبحث حل يسهل قضية الحجر الصحي ولجم انتشار المرض قدر الإمكان في الاحياء الجنوبية للمدينة التي تعتبر "مراكز انتشار للوباء".
 
يشار إلى أن عدد المصابين في تل أبيب وصل الى 424 حالةـ وتتركز في منطقتين أساسيتين: 149 مصابًا من العمال الأجانب الذين يقطنون جنوب المدينة، و166 مصابًا في مدينة يافا غالبيتهم من العرب.
 
ويلاحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع نسبة تفشي الوباء، لكنها مركزة في عدد من المدن والبلدات التي سجل فيها أكثر من 20 إصابة خلال الأسبوع الماضي، بينها 5 بلدات عربية وفي مقدمتها مدينة باقة الغربية العربية الواقعة في وسط البلاد، والتي أعلنت أمس اغلاق مدارسها حتى الخميس بعد ارتفاع الاصابات الى 30 من بينهم معلمة وأربعة تلاميذ في مدرسة للتعليم الخاص.
 
وفي مدينة رهط سجلت 179 إصابة، وقرية عرعرة النقب 103 إصابات، وفي قرية حورة 198 إصابة، بالإضافة إلى مدينة تل أبيب والقدس وحيفا وصفد وبني براك وبئر السبع. 
 
هذا وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، من انتشار الفيروس في عدد من البلدات العربية ومدن تقطنها غالبية من اليهود الحريديم، وطالبت بمضاعفة الفحوصات للكشف عن الفيروس، وتنشيط برامج التوعية حول المرض، وذكرت أن مجمل الإصابات النشطة في المجتمع العربي حاليًا هي 63 إصابة، وقد سجلت 54 منها في الأسبوع المنصرم. 
 
هذا، وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 182 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة، لتصل الحصيلة الاجمالية للإصابات19237 بينما ارتفع عدد الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي الى 25 مصابًا وارتفع عدد الوفيات ليتوقف حاليًا عن حد 302 حالة في إسرائيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب عرب إسرائيل.. هذه المدن الأكثر إصابة بالفيروس

كورونا يضرب البلدات العربية في إسرائيل.. خريطة انتشار الوباء بين عرب تل أبيب

إسرائيل تقترب من 14 ألف إصابة و200 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في إسرائيل: 14803 إصابات و192 حالة وفاة

بعد إصابة 17 ألف إسرائيلي.. تل أبيب تحذر من موجة شديدة لـ كورونا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال شائعة تجلب الفقر

شاهد.. لحظة توقيف وقتل أمريكي أسود على يد رجال شرطة بيض في أتلانتا

هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

لدعم صفوف الزمالك.. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

AdvertisementS

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام

وثائق تكشف التكاليف الباهظة لتأمين هاري وميجان في كندا خلال شهرين