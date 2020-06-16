بعد اقترابها من الـ20 ألف إصابة بكورونا.. إسرائيل تدرس إغلاق بعض أحياء تل أبيب

تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق على بعض الأحياء في جنوب مدينة تل أبيب في أعقاب ارتفاع بانتشار كورونا في هذه المنطقة وفي مدينة يافا مع الاقتراب من تسجيل 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للقناة 13 العبرية، فإن هذا الملف مطروح على طاولة الحكومة، لكن على ما يبدو، فإن الوزراء لن يتسرعوا بفرض الإغلاق نظرًا لأن المصابين هم من العمال الأجانب ولا يمكن فرض إغلاق انتقائي.

وأقامت بلدية تل أبيب مركزًا للسيطرة والإشراف الخاص يضم ممثلين عن البلدية، الجبهة الداخلية وممثلين من كل صناديق المرضى ووزارة الصحة، لبحث حل يسهل قضية الحجر الصحي ولجم انتشار المرض قدر الإمكان في الاحياء الجنوبية للمدينة التي تعتبر "مراكز انتشار للوباء".

يشار إلى أن عدد المصابين في تل أبيب وصل الى 424 حالةـ وتتركز في منطقتين أساسيتين: 149 مصابًا من العمال الأجانب الذين يقطنون جنوب المدينة، و166 مصابًا في مدينة يافا غالبيتهم من العرب.

ويلاحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع نسبة تفشي الوباء، لكنها مركزة في عدد من المدن والبلدات التي سجل فيها أكثر من 20 إصابة خلال الأسبوع الماضي، بينها 5 بلدات عربية وفي مقدمتها مدينة باقة الغربية العربية الواقعة في وسط البلاد، والتي أعلنت أمس اغلاق مدارسها حتى الخميس بعد ارتفاع الاصابات الى 30 من بينهم معلمة وأربعة تلاميذ في مدرسة للتعليم الخاص.

وفي مدينة رهط سجلت 179 إصابة، وقرية عرعرة النقب 103 إصابات، وفي قرية حورة 198 إصابة، بالإضافة إلى مدينة تل أبيب والقدس وحيفا وصفد وبني براك وبئر السبع.

هذا وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، من انتشار الفيروس في عدد من البلدات العربية ومدن تقطنها غالبية من اليهود الحريديم، وطالبت بمضاعفة الفحوصات للكشف عن الفيروس، وتنشيط برامج التوعية حول المرض، وذكرت أن مجمل الإصابات النشطة في المجتمع العربي حاليًا هي 63 إصابة، وقد سجلت 54 منها في الأسبوع المنصرم.

هذا، وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 182 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة، لتصل الحصيلة الاجمالية للإصابات19237 بينما ارتفع عدد الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي الى 25 مصابًا وارتفع عدد الوفيات ليتوقف حاليًا عن حد 302 حالة في إسرائيل.



