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أخبار البلد

زيادة استثمارات سيجنفاي مصر من 2 إلى 7 ملايين وحدة مع نهاية 2022

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:14 م
اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة الاستثمار
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محمود مطاوع
عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع محمد أبو العزايم، مدير عام شركة  "سيجنفاي مصر" بمصر وشمال شرق أفريقيا (فيليبس للإضاءة سابقا)، حيث بحث الجانبان الخطط الاستثمارية للشركة في المرحلة الحالية والمستقبلية، والتي تتضمن استثمارات جديدة، وفرص تصدير للقارة الأفريقية، وذلك في إطار دعم القطاع الخاص على التوسع في أنشطته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصرية.


وعرض محمد أبو العزايم، مدير عام الشركة بمصر وشمال شرق أفريقيا، خلال الاجتماع، الخطة الاستثمارية الحالية للشركة، موضحًا أن مبيعات الشركة حول العالم بلغت 6.2 مليار يورو، مؤكدًا حرص الشركة على المساهمة في إضاءة عدد من المشروعات القومية منها نفق الإسماعيلية، طريق الجلالة، طريق الروبيكي، مطار سفينكس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ورغبتها في زيادة استثماراتها في السوق المصرية من خلال زيادة حجم الإنتاج من 2 مليون وحدة إضاءة في عام  2020 حتى تصل إلى 7 ملايين وحدة مع نهاية عام 2022 والمساعدة في تحسين جودة الإضاءة في المدن من خلال توفير أحدث الأنظمة و الوسائل التكنولوجية الحديثة.




ووجه مدير عام شركة "سيجنفاي مصر" بمصر وشمال شرق أفريقيا، الشكر للهيئة العامة للاستثمار لحرصها على رعاية الشركات العاملة في السوق المصرية وتشجيعها على توسيع أعمالها، وتذليل أي تحديات قد تواجهها دعما للاقتصاد المصري.


من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية، موضحًا أن الهيئة تدعم جميع الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من زيادة قدرات التصنيع وتعميق المكون المحلي، وتتخذ مصر كقاعدة إقليمية لتصدير المنتجات المصرية.

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