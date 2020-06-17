بعد تخوفات الفرق من امتحانات نهاية الفصل الدراسي.. الطلاب: نحتاج استشاريين نفسيين للتخلص من التوتر والقلق.. ولابد من تنظيم دخول اللجان لتقليل خطر الإصابة بـ كورونا

الجامعات: توزيع الكمامات بالمجان على الطلاب حرصًا على سلامتهم

طلاب الفرق النهائية: نحتاج إلى توعية قبل دخول الامتحانات.. ولابد من وجود أطباء للكشف عن المُشتبهين





حالة من القلق تسيطر علي طلاب الفرق النهائية بالجامعات، قبل انطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي، لذا توجه عدد من الطلاب ببعض المقترحات لحمايتهم أثناء فترة الامتحانات وتواجدهم داخل اللجان.





قال محمد علي ، أحد طلاب جامعة عين شمس، إن النزول في أجواء كورونا أمر صعب حيث إن التوتر مضاعف ما بين توتر الامتحانات والتخوف من الإصابة بالفيروس، لذلك يجب الالتزام بجميع إجراءات الوقاية، مطالبا من الجامعة توفير بعض الاستشاريين النفسيين لعلاج هذا التوتر والقلق أثناء الامتحان وتقديم النصائح عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل انطلاق الامتحانات.





وطالب محمد بتوفير ممرات مخصصة لخروج الطلاب بانتظام، حتى لا يحدث تكدس، بالإضافة إلى تنظيم عملية الدخول ومعرفة الأماكن بحسب أرقام الجلوس بشكل منتظم، دون حدوث فوضى.





بينما أكدت سلمى حسين، طالبة بجامعة القاهرة، أنها على علم ودراية بكل ما يمكن أن تقوم به خلال فترة تواجدها في الجامعة للحفاظ على سلامتها لكن هناك العديد من الطلاب الذين ليس معلمين بجميع الإجراءات التي يجب أن تتخذ.





وأضافت حسين أنها تنصح بأن يتواجد بعض الأطباء المختصين ليراقبوا الالتزام بالتعليمات ويشرحونها للطلاب قبل بداية الامتحان، بالإضافة إلي أنه يعرض عليهم الطالب في حالة الشعور بأي أرق أو أعراض شبيهة كورونا.





بينما اقترح محمود عبد العظيم، توزيع الامتحانات والمواد المطهرة على الطلاب بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات حتى لا يكونوا معرضين لخطر الإصابة والعمل علي طمأنينة الطلاب حتى لا يشعرون بالتوتر.





من جانبه اتخذت الجامعات بعض الإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الطلاب

1- وجود مساحة بين كل طالب وزميله لا تقل عن 2 متر.





2- توزيع اللجان سيكون على 3 فترات في اليوم، وزيادة عدد اللجان بحيث يتراوح عدد الطالب فى اللجنة الواحدة من 10 إلى 15 طالبا و30 في المدرجات الكبيرة.

3- عدم السماح بدخول الطلاب إلى اللجنة بدون ارتداء الكمامات.

4- توفير كمامات للطلاب الذين ليس لديهم كمامة.

5- إجراء عمليات التطهير قبل وبعد اللجان





6- اتخاذ إجراءات وقاية للمراقبين.

7- وضع الأوراق الخاصة بالإجابة بعيدا عن متناول أيدي المصححين لمدة 24 ساعة قبل بدء التصحيح.





8- إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية.





9- تخصيص ساعتين بين كل فترة امتحانية إلجراءات التعقيم والتطهير وعدم دخول طالب الفترة الثانية إلا بعد خروج جميع طلاب الفترة الأولي.





كما قامت بعض الكليات بتخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين.





10- تخفيض عدد الملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد وطبعا مع وجود كاميرات مراقبة ولكن عدم الاستغناء عن العنصر البشري .





11- تحديد الآليات التنفيذية الواجبة الإتباع بالكليات التي تحتم على طلاب الفرق النهائية الحصول على امتحانات عملية / إكلينيكية / تكليفات مختلفة كمتطلب لائحي قبل الخضوع للامتحان النهائي، مع توفير احتياجات الكليات لاستكمال بعض الدروس الإكلينيكية والعملية قبل موعد بدء الامتحانات.





12- التنسيق مع مكتب الاتصال العسكري بالجامعة وأفادته بموعد اعتماد النتائج حرصًا على الموقف التجنيدي للطلاب الذكور والذي يبلغ عددهم 18260 طالبا.





13- حصر الطلاب ذوي الإعاقات وتوجيه الكليات بإعداد لجان خاصة وتذليل كافة الوسائل لهم.





14- حصر الطلاب المغتربين من خارج القاهرة الكبرى والمقيدين بالفرق النهائية والذين يقيمون بالمدن الجامعية طلبة وطالبات وذلك تمهيدا لتخييرهم بين الإقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة بخلاف المدن الجامعية المستغلة كمقر عزل طبى لمصابي فيروس كورونا والمصريين العائدين من الخارج أو السماح للطلاب بالحضور من المحافظات المقيمين بهـا يوم الامتحان مع تحمل الجامعة لتكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .





15- قبول أعذار الطلاب الوافدين المتواجدين خارج البلاد وغير قادرين على الخضوع للاختبارات النهائية.





16- تأجيل الامتحانات بعذر طبي مقبول للطلاب المتواجدين بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أعراض مرضية ترتبط بمرض كورونا.



