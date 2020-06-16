انتهاء انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد اكتمال النصاب القانوني

أنهت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، انعقادها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.





وبدأت أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض، بكلمة رئيس محكمة النقض، ثم يليها إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام 2020 وفقا للعام القضائي السابق واستجابة لجميع الرغبات في اختيار موعد الجلسات.





وتم تفويض رئيس محكمة النقض طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، كما تشمل ما يستجد من أعمال.





جدير بالذكر أن قرارات الجمعيات العمومية تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.