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فن

بعد مشاركته كعضو لجنة تحكيم.. وحيد ممدوح يستعد لمفاجأة جمهوره

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يستعد عازف الجيتاروحيد ممدوح لتقديم مفاجأة لجمهوره من خلال كليب جديد سيتم عرضه قريبا علي قناته الرسمية علي اليوتيوب وجميع حساباته علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به، وكان منذ فترة منذ بداية الحظر قد نشر فيديوكليب لرؤيته الموسيقية لرائعة الرحبانية "البنت الشلبية" والتي تغنت بها جارة القمر فيروز .

وقال وحيد "الأغنية من مقام الأغنية هو من سلم دو الصغير.وهو مقام لا يحتوي على درجة الربع تون الشرقية. لهذا السبب يسهل استخدامه في جميع أنواع الآلات وفي مختلف الأغاني العالمية، ولذلك قمت بعمل رؤية موسيقية له لتناسب مع العزف علي الجيتار مع الحفاظ علي القالب الرئيسي له".

ومن ناحية أخري انتهي وحيد من عمله كعضو لجنة تحكيم في مسابقة Alhambra والتي قامت بها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي لاختيار العازف الافضل من هواة العزف علي الجيتار في العالم.

وقال وحيد إنه سعيد بمشاركته في هذه اللجنة وأنه وجد العديد من العازفين الهواة المميزين، حيث شارك في المسابقة الآلاف من الأشخاص من كل مكان في العالم. 

واضاف" فوجئت بإدارة الهامبرا تتواصل معي كسفير منطقة الشرق الاوسط لهم للمشاركة في لجنة التحكيم مع كل من العازف البرازيلي Pedro Aguiar والاسباني  Carlos Piñanaوسعدت بهذاالاختيار، خاصة وأن المسابقة شارك فيها عدد ضخم ولكن فاز في النهاية وبعد مداولات بأول جيتارمجاني من الهامبرا José Manuel Alconchel Ortega من الولايات المتحدة الأمريكية".
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