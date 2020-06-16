وفاة طفل أثناء استحمامه في ترعة سكة دمرو بالمحلة بسبب اسفكسيا الغرق

لقي طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه أثناء استحمامه فى مياه ترعة سكة دمرو بنطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية بسبب جرفه التيار نتيجة اسفكسيا الغرق وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بطريق الدائري "سمنود – المحلة" وتم التحفظ على جثة بمشرحة بمستشفي المحلة العام.





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تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغات من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية على ضفاف ترعة بنطاق سكة دمرو بدائرة المركز.





كما باشرت القيادات الأمنية تحت قيادة النقيب عمرو أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة.





وأفادت المعاينة الأولية أن الطفل المتوفي يدعي "مصطفي .ع .ا" 7 سنوات غارقه فى مياه الترعة ووفاته خنقا بسبب اسفكسيا الغرق.





كما تم التحفظ على جثة الطفل ونقلها بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتسليمها إلي ذويها.



