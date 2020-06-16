دعم غير مسبوق.. شركة صينية وراء عودة الدورى الإنجليزي

كشف تقرير صحفي أن شركة صينية لعبت دورا محوريا في عودة الدورى الإنجليزي الممتاز بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.









وفي تقرير نشرته صحيفة "اس" الإسبانية، فإن شركة "برينيتكس سيركل دي ان ايه" الصينية اتفقت مع رابطة الدورى الإنجليزي على توفير الإجراءات الصحية والوقائية لتفادي إصابة اللاعبين بفيروس كورونا مقابل الحصول على 5 ملايين دولار.













وأضافت الصحيفة أن الشركة تقوم بعمل فحوصات على اللاعبين مرتين أسبوعيا بالتعاون مع معامل تحاليل في بريطانية لتسهيل الحصول على النتيجة سريعا استعدادا لاستئناف المسابقة.











وسجل الدورى الإنجليزي 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في الدورى.













جدير بالذكر أن الدورى الإنجليزي يستأنف غدا، الأربعاء، بمواجهة بين فريق أستون فيلا ومنافسه شيفيلد يونايتد، كما يلعب فريق مانشستر سيتي أمام أرسنال.

