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أخبار البلد

القومي لأسر الشهداء: بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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أماني نوار

 

عقد  اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا للمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين .


أكد أمين عام المجلس خلال الاجتماع على تذليل المجلس لأي صعوبات يواجهها أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه بسرعة إجراء بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم في مجالات مختلفة .


وشدد أمين عام المجلس على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء والمصابين عن طريق الهاتف للاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم المقدم من المجلس .


وأشار  أمين عام المجلس أنه بصدد إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمستفيدين بخدمات المجلس حتى يصل الدعم والرعاية لهم في أي مكان داخل المحافظات المختلفة .


وجدد  أمين عام المجلس مطالبته لمسئولي المكاتب الإقليمية بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عند التعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق التباعد الإجتماعي بين متلقي الخدمة .

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