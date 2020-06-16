القومي لأسر الشهداء: بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم

عقد اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا للمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين .





أكد أمين عام المجلس خلال الاجتماع على تذليل المجلس لأي صعوبات يواجهها أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه بسرعة إجراء بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم في مجالات مختلفة .





وشدد أمين عام المجلس على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء والمصابين عن طريق الهاتف للاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم المقدم من المجلس .





وأشار أمين عام المجلس أنه بصدد إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمستفيدين بخدمات المجلس حتى يصل الدعم والرعاية لهم في أي مكان داخل المحافظات المختلفة .





وجدد أمين عام المجلس مطالبته لمسئولي المكاتب الإقليمية بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عند التعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق التباعد الإجتماعي بين متلقي الخدمة .