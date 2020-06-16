AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ابنة قاتل زوجته بالسلام: والدي أوصاني بشقيقي.. واكتشفنا بعدها قتله والدتي وانتحاره

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
فجرت ابنة العامل المنتحر بمدينة السلام مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيق معها، بمعرفة رجال الأمن، حيث قررت في أقوالها أن والدها قبل انتحاره أيقظها من نومها فجر ليلة الحادث وأوصاها بشقيقها الأصغر، وبعد ساعات استيقظت لتكتشف الجريمة البشعة وقتل والدتها هي الأخرى. 


وأضافت في أقوالها أن والدها تشاجر مع والدتها أكثر من مرة بسبب قيامها بالعمل كخادمة في البيوت، ورجحت أن يكون ذلك هو السبب في ارتكابه الجريمة.


كانت أجهزة الأمن بالقاهرة كشفت تفاصيل جريمة قتل ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة السلام، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الحادث ثم ألقى بنفسه من شرفه منزلهما منتحرا بسبب خلافات زوجية بينهما.


بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لشرطة النجدة بقيام شخص بالانتحار من عقار سكنى بشارع الخمسين دائرة قسم شرطة السلام أول.


بالانتقال والفحص، وجدت جثة لعامل 40 سنة ومقيم بالطابق التاسع محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار محل البلاغ ويرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم.


وبمعاينة الشقة السكنية الخاصة بالمتوفى تم العثور على جثة زوجته، 39 سنة، خادمة ومقيمة محل البلاغ، وتبين أن بها إصابات عبارة عن آثار خنق بالرقبة تم نقلها إلى مشرحة النيابة بزينهم.


وتبين أن المتوفيين لديهما 5 أولاد وهم: وائل، 17 سنة، طالب، ونرمين، 11 سنة، وشروق، 10 سنوات، وغادة، 6 سنوات، وحسام، 5 سنوات.


وبمناقشة أبنائهما رجحوا ارتكاب والدهم للواقعة وقيامه بالانتحار عقب ذلك بسبب وجود خلافات زوجية حول عمل والدتهم، وأكدت الثانية قيام والدها بإيقاظها فجر ليلة الحادث وتوصيتها على شقيقها الأصغر وتقبيلها وعندما استفسرت منه عن السبب أخبرها أنه قد يتوفاه الله ثم انصرف إلى صالة الشقة واستأنفت نومها.


وبسؤال شهود العيان، تم تأييد الواقعة، وكلّفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول ملابسات الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة مسن مدفونة في الرمال بمدينة أسوان الجديدة.. والتحريات: ثأر

6 جرائم بشعة في ثاني أيام العيد.. أبرزها حكاية ربة منزل ألقت نفسها من الثالث بسبب منعها من زيارة والدتها

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

حبس زوج قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالظاهر

فى حراسة مشددة..المتهم بتمزيق جسد زوجته وإضرام النيران فى جثتها يمثل جريمته

نكدية وضربتني بكوباية إزاز.. اعترافات مثيرة في جريمة ذبح موظف لزوجته وإحراق جثتها بالظاهر

ترشيحاتنا

قائمة بالأدوية التي استقر العالم على الاستعانة بها حتى الآن في علاج كورونا

وظائف ظهرت وأخرى ستختفي.. تغير في احتياجات سوق العمل بعد كورونا

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

التضامن: المعاشات زادت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليارا في 2020

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة