ابنة قاتل زوجته بالسلام: والدي أوصاني بشقيقي.. واكتشفنا بعدها قتله والدتي وانتحاره

فجرت ابنة العامل المنتحر بمدينة السلام مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيق معها، بمعرفة رجال الأمن، حيث قررت في أقوالها أن والدها قبل انتحاره أيقظها من نومها فجر ليلة الحادث وأوصاها بشقيقها الأصغر، وبعد ساعات استيقظت لتكتشف الجريمة البشعة وقتل والدتها هي الأخرى.









وأضافت في أقوالها أن والدها تشاجر مع والدتها أكثر من مرة بسبب قيامها بالعمل كخادمة في البيوت، ورجحت أن يكون ذلك هو السبب في ارتكابه الجريمة.









كانت أجهزة الأمن بالقاهرة كشفت تفاصيل جريمة قتل ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة السلام، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الحادث ثم ألقى بنفسه من شرفه منزلهما منتحرا بسبب خلافات زوجية بينهما.











بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لشرطة النجدة بقيام شخص بالانتحار من عقار سكنى بشارع الخمسين دائرة قسم شرطة السلام أول.









بالانتقال والفحص، وجدت جثة لعامل 40 سنة ومقيم بالطابق التاسع محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار محل البلاغ ويرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم.









وبمعاينة الشقة السكنية الخاصة بالمتوفى تم العثور على جثة زوجته، 39 سنة، خادمة ومقيمة محل البلاغ، وتبين أن بها إصابات عبارة عن آثار خنق بالرقبة تم نقلها إلى مشرحة النيابة بزينهم.









وتبين أن المتوفيين لديهما 5 أولاد وهم: وائل، 17 سنة، طالب، ونرمين، 11 سنة، وشروق، 10 سنوات، وغادة، 6 سنوات، وحسام، 5 سنوات.









وبمناقشة أبنائهما رجحوا ارتكاب والدهم للواقعة وقيامه بالانتحار عقب ذلك بسبب وجود خلافات زوجية حول عمل والدتهم، وأكدت الثانية قيام والدها بإيقاظها فجر ليلة الحادث وتوصيتها على شقيقها الأصغر وتقبيلها وعندما استفسرت منه عن السبب أخبرها أنه قد يتوفاه الله ثم انصرف إلى صالة الشقة واستأنفت نومها.











وبسؤال شهود العيان، تم تأييد الواقعة، وكلّفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول ملابسات الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.