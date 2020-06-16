موازنة 2021.. برلماني يطالب الحكومة بإعلان المبالغ المخصصة لحماية النيل من التلوث

طالب النائب المستقل عبد المنعم العليمى فى جلسة مجلس النواب بتقديم الحكومة إلى البرلمان قيمة المبالغ التي تم رصدها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية النيل من التلوث.





وكشف خلال مشاركته فى مناقشات مشروعى موازنة وخطة العام المالي الجديد في جلسة اليوم أن هناك ضرائب من غير الممكن تحصيلها.





وأشار العليمي إلى أن هناك قرى دخلها مياه الشرب بالفعل ولكن اين الصرف الصحى حيث لم يتم ربط 75% من القرى بمحطات الصرف الصحى، وقال: "نعم اعلم ان الحكومات السابقة هى السبب ولا بد للحكومة الحالية التدخل فورا".



