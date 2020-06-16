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برلمان

موازنة 2021.. برلماني يطالب الحكومة بإعلان المبالغ المخصصة لحماية النيل من التلوث

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:26 م
النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
طالب النائب المستقل عبد المنعم العليمى فى جلسة مجلس النواب بتقديم الحكومة إلى البرلمان قيمة المبالغ التي تم رصدها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية النيل من التلوث.

وكشف خلال مشاركته فى مناقشات مشروعى موازنة وخطة العام المالي الجديد في جلسة اليوم أن هناك ضرائب من غير الممكن تحصيلها.

وأشار العليمي إلى أن هناك قرى دخلها مياه الشرب بالفعل ولكن اين الصرف الصحى حيث لم يتم ربط 75% من القرى بمحطات الصرف الصحى، وقال: "نعم اعلم ان الحكومات السابقة هى السبب ولا بد للحكومة الحالية التدخل فورا".

وقال سليمان وهدان وكيل البرلمان إن الموازنة الجديدة موازنة حرب مطالبا بزيادة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى لمواجهة المتغيرات المحتملة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والتوسع فى جذب الاستثمارات والاستمرار فى دعم العمالة غير المنتظمة وضم الصناعات غير الرسمية الى الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات تنيفذ مشروعات الصرف الصحى.
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