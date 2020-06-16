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اقتصاد

بشرط تشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية.. محرم هلال: الاقتصاد المصرى سيتعافى سريعا خلال 2021

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:02 م
التعافى الاقتصاد
التعافى الاقتصاد
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علياء فوزى
قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الإجراءات التى فرضتها الدولة منذ انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا ساهمت فى خفض حدة التداعيات السلبية على قطاعات الاقتصاد المصرى.

وأضاف هلال ل "صدى البلد" أن الحكومة أزمة كورونا تدير الأزمة بشكل جيد وحافظت على استمرار الإنتاج مع مراعاة تطبيق الاجراءات الوقائية مشيرا إلى أن تخفيف الحظر وفتح الطيران فى أول يوليو المقبل يؤدى إلى ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية داخل المصانع.

توقع هلال أن حسن إدارة الأزمة سيقود الاقتصاد المصرى نحو التعافى سريعا فى بنهاية العام الجارى وأوائل 2021.
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وأشار هلال ، الى أن السوق المصرى لم يعانى من نقص اى سلعة غذائية او دوائية منذ بداية الازمة بسبب الاجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة لتوفير كافة مستلزمات المواطنين.

وأكد هلال، أن التعافى الاقتصادى مرتبط بالتعافى الصحى لذا لا بد من تطبيق قواعد الابتعاد الاجتماعى و ارتداء الكمامات فى كل الأماكن و تشديد العقوبات على المخالفين لتفادى الإصابات وتقليل أعداد المصابين فى ظل عدم وجود أى لقاح لعلاج الفيروس ليس لدينا أى خيارات الا الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل صارم لعودة الحياة إلى طبيعتها سريعا.

وأوضح هلال، أن عودة التصدير أول بوادر التعافى فى 2021 لدوره فى دعم العملة المحلية وتوفير الدولار وتعويض تراجع تحويلات المصريين بالخارج وحركة السياحة مؤكدا أن الدولار لن يتجاوز 16.50 جنيه بحلول2021 وأى اضطراب فى سعره الآن مؤقت.

وذكر هلال، أن مصر لديها فرصة حقيقة خلال العام المقبل للنمو بحجم الاستثمارات الأجنبية رغم انكماشه عالميا، موضحا أن هناك العديد من الشركة العالمية تسعى لإقامة سلاسل انتاجية جديدة بعيدا عن الصين و تعد مصر  مرشحة بقوة لتكون ضمن دول سلاسل الإنتاج الجديدة نظرا لموقعها وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.
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