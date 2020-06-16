AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحودث.. رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:33 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
Advertisements
قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:


بـ4 سيارات إطفاء.. إخماد حريق هائل نشب في منحل عسل ومخزن خردة بكفر الدوار
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل في مخزن خردة ومنحل علي طريق مصر إسكندرية الزراعى بالقرب من معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح.


رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة
كشفت التحقيقات فى قضية مودة الأدهم، 20 سنة، والطالبة بالفرقة 3 كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، المتهمة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتيات التيك توك عن وجود محادثات شاذة وجنسية مع فتيات وشباب، حيث وجد على حسابها بتطبيق السناب شات العديد من الرسائل بينها وبين الأشخاص، ومن بينها محادثة للمتهمة مودة الأدهم وبين آلاء، وتبين قيام المتهمة بتبادل رسائل مع فتيات حول ممارسة الشذوذ مع إحدى الفتيات التى طلبت رقم هاتف مودة لتحويل رصيد 100 جنيه.


تزوير فى محررات رسمية.. المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا وموظف آخر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة؛ مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف فى إدارة التسكين بحى بولاق بالسجن المؤبد بتهمة التزوير فى محررات رسمية.


لو مجبناش بنضرب.. أطفال الشوارع: أمهاتنا هما اللي بيدفعونا نجيب فلوس
تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع 11 سيدة متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول، والاستماع لأقوال 14 طفلا حدثا.


ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.


تقديم شيشة واستقبال الزوار.. شرطة السياحة تضبط فندقا بالجيزة يخالف قرارات الدولة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.


خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 4355 شخصا خالف قرار حظر التجوال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من التيك توك لـ خلف القضبان.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور

أنا ماليش علاقي بـ لايكي.. التحقيقات مع مودة الأدهم تكشف عن رسائل جنسية شاذة مع فتيات.. وجهات التحقيق تواجهها بمقاطع رقص ساخنة وأخرى مع أطفال

لو مجبناش بنضرب.. أطفال الشوارع: أمهاتنا هما اللي بيدفعونا نجيب فلوس

ترشيحاتنا

مفاجآت قوية لـ رمضان 2021 بـ نجوم كبار.. أبرزهم السقا وأمير كرارة وياسر جلال

فى ذكرى رحيلها.. فتحية شاهين تفوقت على شقيقتها فى التمثيل

بفستان فوق الركبة .. شيما صابر تتألق فى إطلالة جديدة

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

الصين تعود إلى الإغلاق.. السلطات تسيج أجزاء من بكين وتفرض حظر سفر جديدا

ريهام سعيد: لحظة فارقة لما تحس إن ربنا بيأكد لك أن كل اللي حصل خير ليك

AdvertisementS

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة

بفستان فوق الركبة .. شيما صابر تتألق فى إطلالة جديدة