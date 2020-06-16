أخبار الحودث.. رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









بـ4 سيارات إطفاء.. إخماد حريق هائل نشب في منحل عسل ومخزن خردة بكفر الدوار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل في مخزن خردة ومنحل علي طريق مصر إسكندرية الزراعى بالقرب من معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح. المزيد ..







رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة

كشفت التحقيقات فى قضية مودة الأدهم، 20 سنة، والطالبة بالفرقة 3 كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، المتهمة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتيات التيك توك عن وجود محادثات شاذة وجنسية مع فتيات وشباب، حيث وجد على حسابها بتطبيق السناب شات العديد من الرسائل بينها وبين الأشخاص، ومن بينها محادثة للمتهمة مودة الأدهم وبين آلاء، وتبين قيام المتهمة بتبادل رسائل مع فتيات حول ممارسة الشذوذ مع إحدى الفتيات التى طلبت رقم هاتف مودة لتحويل رصيد 100 جنيه.









تزوير فى محررات رسمية.. المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا وموظف آخر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة؛ مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف فى إدارة التسكين بحى بولاق بالسجن المؤبد بتهمة التزوير فى محررات رسمية. المزيد ..









لو مجبناش بنضرب.. أطفال الشوارع: أمهاتنا هما اللي بيدفعونا نجيب فلوس

تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع 11 سيدة متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول، والاستماع لأقوال 14 طفلا حدثا.









ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.









تقديم شيشة واستقبال الزوار.. شرطة السياحة تضبط فندقا بالجيزة يخالف قرارات الدولة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.









خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 4355 شخصا خالف قرار حظر التجوال