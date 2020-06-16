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أخبار البلد

تعطي شعورا بالحماية الزائفة..أستاذ فيروسات: بوابات التعقيم ليست فعالة فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:29 م
د.إيمان مرزوق أستاذ
د.إيمان مرزوق أستاذ علم الفيروسات بجامعة القصيم بالسعودية
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قسم الأخبار
اعتبرت د.إيمان مرزوق أستاذ علم الفيروسات بجامعة القصيم بالسعودية إن بوابات التطهير التي يتم استخدامها في رش العاملين في المؤسسات ليست إجراء فعال للوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد حيث أنه قد يعطي شعورا بالحماية الزائفة.

وأكدت مرزوق لـ صدى البلد أن رش الجزء الخارجي من الجسم لا يعني القضاء على الفيروس الذي يوجد داخل الأغشية المخاطية في جسم الإنسان بينما قد يكون أيضا سببا في مخاطر صحية خطيرة.

وأشارت أستاذ الفيروسات الحاصلة على دكتوراة فى الفيروسات شديدة الضراوة من جامعة برلين بألمانيا إلى أنه ليس المقصود من استخدام المطهرات الكيميائية ملامسة العينين أو استنشاقها عن طريق الأنف حيث أنها فقط للاستخدام الخارجي ويمكن أن يكون لاستخدام المطهرات بهذه الطريقة نتائج سلبية على الصحة حيث تحتوي هذه البوابات على نسبة من الكلور الموجود بمواد التطهير مما قد يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأنف والحلق والجهاز التنفسي والعين والجلد والآثار المعوية المحتملة مثل الغثيان والقيء.

وحذرت من أن استخدام البوابات يعد اشد خطرا من الفائدة المتوقعة من استخدامها لافتة أنه من الأفضل متابعة العاملين من حيث الالتزام بغسل اليدين و ارتداء الكمامة مع الابتعاد عن المصافحة وتجنب تبادل الهواتف داخل العمل مع حفظ مسافة مترين بين الموظفين  وتطهير أسطح المكاتب و مقابض الابواب و لوحات مفاتيح الكهرباء حتى نحد من انتشار العدوى في بيئة العمل.

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