صناع الخير: توزيع حقائب وقاية ضد كورونا على دور المسنين بالمحافظات

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية أنه وتحت إشراف وبالتنسيق الكامل من الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع المصرية للاتصالات وتماشيا مع احتفالات العالم كل عام في 15 يونيو، باليوم العالمى للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، واستجابة لما أطلقته الأمم المتحدة للاحتفال هذا العام تحت شعار "حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده" انها انتهت من توزيع حقائب وقاية على دور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية.









وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن اهتمام المؤسسة بتقديم حقائب الوقاية لدور المسنين تنطلق من واقع طبى وهو أن كبار السن هم أكثر الفئات العمرية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.









وأشار عبدالفتاح أن جهود صناع الخير بالتعاون مع المصرية للاتصالات وعدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في دعم كبار السن في مواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا تأتى ضمن حملة حماية التى أطلقتها المؤسسة وتحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف من الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي فى عدد من محافظات مصر المختلف وانطلقت مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم بداية مارس الماضى وتستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجا فى مواجهة مخاطر انتشار الفيروس .









وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة حماية نجحت مؤخرا أيضا في تزويد دار ابى ودار امى لرعاية المسنين التابعة لمؤسسة الباقيات الصالحات تحت إشراف الدكتورة عبلة الكحلاوى بحقائب وقاية من الإصابة بالفيروس بعد ظهور حالات إصابة داخل الدارين.









يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية نجحت من خلال مبادرة حماية وحتى الأن فى توزيع 50 الف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، كما تم توزيع ١٠ طن فاكهة، وطن من خضار البطاطس، وخمسة طن من اللحوم، هذا وبالإضافة إلى توزيع ٢٥ ألف حقيبة وقاية، بلغ عدد المستفيدين منها ٢٥ الف مواطن ٥٠٠ دار أيتام ورعاية مسنين، وأشخاص ذوى إعاقة، كما قامت حماية بتقديم مساعدات مالية على ٦ الف أسره بواقع 500 جنية شهريا لكل أسرة على مدار ثلاثة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليون جنية، على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا