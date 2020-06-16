تعرف على أهداف مبادرة الجامعة معاك بجامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة حلوان مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة التداعيات السلبية و الاقتصادية لها .





وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان ومن أبرزها جمعية الخير والتسامح، ورواد التنمية . تدعيمًا للعمل التنموى للجامعة .





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و تهدف المبادرة الى ابراز أهمية دور الجامعة في دعم العمالة اليومية، و واجبها نحو المشاركة المجتمعية بتقديم كافة وسائل الدعم للمجتمع المحيط بالجامعة بوجه خاص ، كما تعمل بالتوازى على تنمية مجتمعات أخرى خارج محيطها .





وتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة مع القطاع الأهلى ممثلًا فى الجمعيات الأهلية، والمواطنين لتحقيق تغيير يستهدف تحقيق رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى عام 2025، بهدف الوقوف مع أبناء الوطن يدًا بيد لعبور أى أزمات أومحن تواجههم .





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