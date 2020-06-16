مليون مشاهدة.. فنان مسرحي شاب يعرض أعماله الفنية عبر السوشيال ميديا

ممثل والتسلية في وقت الفراغ. قال أحمد رمزي، الفنان المسرحي الشاب، إن بدايته كانت مع بدء تطبيق الحظر المنزلي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف كسر الملل وتطوير أدائه ك









وأضاف الفنان الشاب أحمد رمزي، خلال برنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يلجأ إلى أسلوب مختلف ليلقى صدى واسعا بين جماهير السوشيال ميديا.









وأشار إلى أنه هو المسئول عن الكتابة والتمثيل واختيار الفكرة، لافتا إلى أنه يأخذ دائما آراء أهله حول أفكاره، موضحا أنه يهتم بآراء المحيطين به.









حقق 910 آلاف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي . وأوضح "رمزي" أنه قام حتى الآن بعمل 38 فيديو حتى الآن، وأكثر فيديو منها









وأكد أنه لم يكن يتوقع أن تلقى الفيديوهات هذا الصدى الواسع من المشاهدة، ولكن أهله كانوا على ثقة من نجاح أعماله.