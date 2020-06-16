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توك شو

مليون مشاهدة.. فنان مسرحي شاب يعرض أعماله الفنية عبر السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:51 م
أحمد رمزي
أحمد رمزي
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نورهان رأفت
قال أحمد رمزي، الفنان المسرحي الشاب، إن بدايته كانت مع بدء تطبيق الحظر المنزلي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف كسر الملل وتطوير أدائه كممثل والتسلية في وقت الفراغ.


وأضاف الفنان الشاب أحمد رمزي، خلال برنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يلجأ إلى أسلوب مختلف ليلقى صدى واسعا بين جماهير السوشيال ميديا.


وأشار إلى أنه هو المسئول عن الكتابة والتمثيل واختيار الفكرة، لافتا إلى أنه يأخذ دائما آراء أهله حول أفكاره، موضحا أنه يهتم بآراء المحيطين به.


وأوضح "رمزي" أنه قام حتى الآن بعمل 38 فيديو حتى الآن، وأكثر فيديو منها حقق 910 آلاف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكد أنه لم يكن يتوقع أن تلقى الفيديوهات هذا الصدى الواسع من المشاهدة، ولكن أهله كانوا على ثقة من نجاح أعماله.
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