القومية للأنفاق: ضم 32 قطارا جديدا ذات تحكم أوتوماتيكي بشكل كامل.. فيديو

قال اللواء عصام والى، رئيس هيئة القومية للأنفاق، إن القطار الذى وصل إلى ميناء الإسكندرية هو واحد من 32 قطارا تم التعاقد معهم مع شركة هيونداي روتيم، الكورية الجنوبية لصناعة القطارات لتصنيع القطاعات للخط الثالث ل مترو الأنفاق





وأضاف رئيس هيئة القومية للأنفاق، خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن الهيئة تجهز أسطول لقطارات للخط الثالث، موضحا أن هناك قطارات للخط الثالث تتمثل في المرحلة الأولى والثانية وجزء من المرحلة الرابعة بواقع 48 قطارا.





وأكد رئيس هيئة القومية للأنفاق، أنه يتم حاليا نقل التكنولوجيا لمصر في مترو الأنفاق ، موضحا أن تلك القطارات الـ 32 تتضمن أعلى معايير ممكنة، وتتضمن أخر ما توصل له العالم من تكنولوجيا في خطوط مترو الأنفاق، وتتسم بمعدلات أمان وقيادة وتشغيل وسيطرة وتحكم مركزى متميز للغاية.





وأشار رئيس هيئة القومية للأنفاق، إلى أن هذه القطارات تتضمن تحكم أوتوماتيكى بشكل كامل، ويكون التدخل البشرى في حالة الطوارئ، كما أن القطارات مكيفة مثل بقية قطارات الخط الثالث، بالإضافة إلى أن نوعية التكييف فى تلك القطارات مختلفة للغاية.





وتابع أنه تم تزويد القطار بكاميرات داخل العربات للتحكم ومراقبة سلوك الركاب بصفة عامة والحفاظ على أمنهم، ومزود بكاميرات خارجية للاستطلاع والمسافات البينية والركاب على الأرصفة لتأمين المواطنين، بجانب أساليب تعامل مع الطوارئ .