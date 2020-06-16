وزير الاتصالات: خطة لتدريب 60 ألف شاب على المهارات التكنولوجية حتى 2025

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية استخدام التكنولوجيا ، وأكدت عدم توقف العمل بشكل تام من خلال استخدام التكنولوجىا فى العمل عن بعد، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا الاتجاه .





وأضاف الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها العديد من المبادرات الخاصة باستخدام التكنولوجيا ، وهو ما سيسهم مستقبلا في توفير فرص عمل كثيرة، منوها إلى أنه يتم بالفعل من خلال فريق عمل الأرتقاء بالمهارات والتدريب، حيث نستهدف تدريب نحو 60 ألف شاب على التكنولوجيا حتى عام 2025.