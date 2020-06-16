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رياضة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:40 م
على معلول
على معلول
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سيد احمد
نشر على معلول نجم النادى الأهلى صورة جديدة له من خلال خاصية الاستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب على معلول معلقا على الصورة: " فى وقت الشدة فقط ! تعرف من هم احبابك ومن هم حثالة اختيارك ". 

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وأثار التعليق على الصورة حالة من الجدل بين متابعيه وجمهور النادي الأهلى على السوشيال ميديا حول المقصود بهذه الكلمات

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد
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