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برلمان

بعد موافقة النواب .. مواعيد جديدة للطعن على قرارات لجان فحص طلبات الترشح للانتخابات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
أقر مجلس النوب برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.

وتضمنت (المادة الثانية) ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

المادة (17)- الفقرة الأولى:تضمنت هذه المادة في فقرتها الأولى تنظيم مواعيد الطعن على قرارات لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح أمام القضاء الإداري.

وقد تم تعديل هذه الفقرة ليكون فصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر بدلًا من خمسة أيام؛ وذلك بهدف مزيد من السرعة –دون تسرع- في البت في الطعون على قرارات تلك اللجان، وهو الأمر الملموس –حقيقة وإنصافًا- من القضاء الإداري، إذ يُلاحظ أثناء فترات الانتخابات التشريعية أو الرئاسية قيام مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) بزيادة وتيرة تصديقه للدعاوى المقامة أمامه في هذا الشأن –دون تعجل منافي للعدل- حرصًا من جانبه على استظهار مشروعية العملية الانتخابية.

وتنص مادة (17)- الفقرة الأولى بعد الموافقة علي أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
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