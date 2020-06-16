محافظ الدقهلية يعلن البدء في تنفيذ محور جديد على امتداد كورنيش طلخا

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبنية التحتية وإقامة المشروعات القومية وتحسين البيئة العامة للمواطنين. استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بمكتبه وفد الإدارة العامة لحماية وتطوير مجرى النيل لاستعراض سبل التنسيق والبدء في فتح محاور جديدة على النيل بالمحافظة، وذلك





وحضر اللقاء المهندس الشربيني الدسوقي مدير عام حماية النيل فرع شمال دمياط بالمنصورة والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق والمهندسة سلوى جابر مدير إدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية أنه بالتواصل المستمر مع الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تم الوصول لاعتماد تنفيذ طريق محور طلخا الشرقي بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ومتابعة مديرية الطرق بالمحافظة.





ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على جهودهم المتميزة ودعمهم الملموس لمشروعات المحافظة الخدمية والتنموية.





وطلب محافظ الدقهلية البدء في أعمال الرفع المساحي واستخراج التراخيص المطلوبة للبدء في أعمال تنفيذ المحور الجديد على امتداد طريق السماد محور كباري طلخا "كوبري شرنقاش" ليكون محورا موازيا لشارع كورنيش المنصورة، مؤكدا دعمه الكامل لتذليل أي معوقات تقف أمام التنفيذ.



