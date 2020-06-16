AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خلال أزمة كورونا.. وزير الاتصالات: ضخ 30 مليون دولار استثمارات بقطاع التكنولوجيا ساهم في صمود الشبكات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:17 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ضخت استثمارات تصل الى  نحو 30 مليون دولار في تطوير البنية التحتية خلال عام 2019، وهو ما أدى الى صمود الشبكات خلال أزمة كورونا  الحالية وسط كثافة كبيرة في الاستخدام، لافتا إلى أن نسبة زيادة الاستهلاك على شبكات الإنترنت وصلت إلى 99% وفقا لآخر تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات. 


وذكر الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، أن تلك الاستثمارات ساهمت في رفع سرعات الانترنت الثابت فى مصر وتجاوزت 30 ميجابايت في الثانية، ما يشير إلى أن سرعات الانترنت تضاعفت بنحو 6 مرات، وهو ما رفع ترتيب مصر لدى دول القارة إلى المركز الثاني.  


اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات: مبادرات للتواصل مع مرضي كورونا


ونوة الوزير بأنه تم بناء 6 مراكز تكنولوجية حيث تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي خلال العام الماضي، تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية؛   ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وأمن المعلومات.


وذكر الوزير أن مجمعات الإبداع التكنولوجي تهدف إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذي يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذىن سيستفيدون من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق. 


وأوضح أن هذا العام سيكون لدينا 6 مراكز ايضا بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث سيتم الافتتاح لدعم ريادة الاعمال والابداع، مستعرضا ما تم من رقمنة فى محافظة بورسعيد وخطة رقمنة عدد اخر من المحافظات فى منطقة القناة والصعيد. 


وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح 4 حزم للخدمات الرقمية بعد اختبارها بمحافظة بورسعيد وهي خدمات التموين والمرور والتوثيق والاستثمار عبر بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحة مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: رفع قدرات البنية المعلوماتية مكننا من إجراء امتحانات الثانوية

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

مصر على طريق التحول الرقمي.. مدينة للمعرفة في العاصمة الإدارية بملياري جنيه و6 مجمعات للإبداع التكنولوجي.. تدريب 73 ألف فرد على مهارات التكنولوجيا و2000 من ذوي القدرات الخاصة بـ 12 دولة إفريقية

لرفع جودة الخدمات.. وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا والخدمات الرقمية بالحكومة

ترشيحاتنا

دوامة غامضة فوق المحيط الهادي.. تفاصيل

فتحي مبروك: نادي الزمالك لديه مبرراته لرفض عودة الدوري

تدخل السيسي أنقذ الموقف.. رئيس النواب: أزمة كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

AdvertisementS

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل