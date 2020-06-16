خلال أزمة كورونا.. وزير الاتصالات: ضخ 30 مليون دولار استثمارات بقطاع التكنولوجيا ساهم في صمود الشبكات

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ضخت استثمارات تصل الى نحو 30 مليون دولار في تطوير البنية التحتية خلال عام 2019، وهو ما أدى الى صمود الشبكات خلال أزمة كورونا الحالية وسط كثافة كبيرة في الاستخدام، لافتا إلى أن نسبة زيادة الاستهلاك على شبكات الإنترنت وصلت إلى 99% وفقا لآخر تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.
وذكر الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، أن تلك الاستثمارات ساهمت في رفع سرعات الانترنت الثابت فى مصر وتجاوزت 30 ميجابايت في الثانية، ما يشير إلى أن سرعات الانترنت تضاعفت بنحو 6 مرات، وهو ما رفع ترتيب مصر لدى دول القارة إلى المركز الثاني.
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ونوة الوزير بأنه تم بناء 6 مراكز تكنولوجية حيث تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي خلال العام الماضي، تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية؛ ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وأمن المعلومات.
وذكر الوزير أن مجمعات الإبداع التكنولوجي تهدف إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذي يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذىن سيستفيدون من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.
وأوضح أن هذا العام سيكون لدينا 6 مراكز ايضا بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث سيتم الافتتاح لدعم ريادة الاعمال والابداع، مستعرضا ما تم من رقمنة فى محافظة بورسعيد وخطة رقمنة عدد اخر من المحافظات فى منطقة القناة والصعيد.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح 4 حزم للخدمات الرقمية بعد اختبارها بمحافظة بورسعيد وهي خدمات التموين والمرور والتوثيق والاستثمار عبر بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحة مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني.