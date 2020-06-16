خلال أزمة كورونا.. وزير الاتصالات: ضخ 30 مليون دولار استثمارات بقطاع التكنولوجيا ساهم في صمود الشبكات





وذكر الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، أن تلك الاستثمارات ساهمت في رفع سرعات الانترنت الثابت فى مصر وتجاوزت 30 ميجابايت في الثانية، ما يشير إلى أن سرعات الانترنت تضاعفت بنحو 6 مرات، وهو ما رفع ترتيب مصر لدى دول القارة إلى المركز الثاني.









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ونوة الوزير بأنه تم بناء 6 مراكز تكنولوجية حيث تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي خلال العام الماضي، تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية؛ ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وأمن المعلومات.









وذكر الوزير أن مجمعات الإبداع التكنولوجي تهدف إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذي يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذىن سيستفيدون من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.