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رياضة

شاهد.. كيف هنأ على جبر محمد صلاح بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:25 م
محمد صلاح وعلي جبر
محمد صلاح وعلي جبر
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محمد بدران



هنأ على جبر مدافع منتخب مصر وبيراميدز النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28. 

ونشر على جبر صورة له برفقة محمد صلاح من إحدى مبارياته مع منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق: "عام سعيد". 

واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

شاهد.. كيف هنأ على جبر محمد صلاح بعيد ميلاده
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