التاريخ سيكتب عن الدكتور علي عبد العال كثيرا.. النواب يشيدون بدوره في قيادة البرلمان.. ويؤكدون: جاء في ظروف صعبة.. دافع عن الأمن القومي ببسالة.. وسيظل علامة فارقة

رئيس برلمانية المحافظين: شخصية عبد العال نجحت في إدارة المجلس
حسن السيد: عبد العال قاد البرلمان في وقت صعب.. وأتمنى استمراره رئيسا له
حزب الإصلاح: البرلمان في عهد "عبد العال" اتسم بالديمقراطية وتقبل الرأي الآخر
نواب: علي عبد العال أدار البرلمان بحنكة.. ودافع عن الأمن القومي ببسالة
ثمن عدد من نواب البرلمان الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال، في إدارة المجلس، وأكدوا أن حنكته وخبرته أدت لنجاح البرلمان وتحقيقه إنجازات فريدة لم تتحقق من قبل، كما أكدوا أن التاريخ سوف يقف ويكتب كثيرًا عند إنجازات "عبد العال".
وتحدث النواب عن الظروف التي جاء فيها البرلمان الحالي، حيث كانت مصر لا تزال خارجة من حالة عدم استقرار سياسي وضعف مؤسسات الدول وغياب طويل للحياة النيابية في مصر، إلا أن الدكتور علي عبد العال تجاوز هذه الظروف الصعبة باقتدار.
في البداية، وجهت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التحية للدكتور علي عبد العال على دوره الوطني الذي قام به لنجاح هذا المجلس، والذي جاء في فترة زمنية من أصعب الفترات التي مرت بها مصر على مدار تاريخها، مضيفة أن ما يؤكد نجاح المجلس برئاسة عبد العال أنه جاء على بيئة تشريعية متشابكة للغاية، ودولة تحتاج لإعادة البناء مرة أخرى.
وأشادت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات لـ صدى البلد"، بالأداء الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال في إدارة مجلس النواب الحالي الذي جاء في توقيت صعب للغاية، قائلة: "إدارة هذا المجلس بتكوينه والتنوع الذي تميز به لم يكن لأحد أن ينجح في إدارته، إلا بشخصية مثل شخصية الدكتور علي عبد العال".
وأضافت أن البرلمان الحالي مختلف عن البرلمات السابقة في كل شئ، حيث يتميز بقلة التكتلات الحزبية، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا بالنسبة لإدارة المجلس، متابعة: "إلا أن الدكتور علي عبد العال، نجح باقتدار في إدارة المجلس على أكمل وجه".
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن مواقف الدكتور علي عبد العال، دائمًا ما كانت تدعم الدولة واستقرارها السياسي والتشريعي، حيث قام البرلمان تحت قيادته بإنجاز كم كبير من التشريعات المهمة، مؤكدة أن الدكتور علي عبد العال رمزًا من رموز الدولة المصرية وسوف يكتب التاريخ عنه كثيرًا.
وتحدثت عن علاقة رئيس البرلمان أن بالنواب قائلة: "علاقة دكتور علي علاقته جيدة للغاية بجميع النواب، وهو يكن كل الحب والتقدير لجميع النواب دون استثناء، حتى الذين يختلفون معه في الرأي، والنواب كذلك"، مشيرة إلى أنه حتى في الأوقات التي يكون رئيس المجلس حاد في المعاملة وهناك خلاف، فتقدير النواب له يذهب الخلاف سريعا.
وأضافت هالة أبو السعد أن الدكتور علي عبد العال يعطي الجميع داخل البرلمان حقه في التعبير عن رأيه، ولا يفرق بين مؤيد ومعارض، مضيفة بأنه كثيرًا ما ينحاز للمعارضة.
من جانبه، أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ما أنجزه البرلمان على يده سيشهد التاريخ عليه، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت داعمة للدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها، وساهمت إلى حد كبير في استقرار وبناء مصر الحديثة.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يتمنى ان يكون الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان القادم، بعد أن أثبت براعة وكفاءة الية في نجاح هذا المجلس، مضيفًا بأن البرلمان ما كان له أن يحقق هذا الإنجاز إلا في ظل شخصية مثل التي يتحلى بها رئيس البرلمان الحالي.
كما أكد المهندس عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان صدره رحبا في تقبل الرأي والرأي الآخر، ولم يحجر أي صوت تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يدل على ديموقراطية المجلس تحت قيادته.
وأضاف المهندس عمرو نبيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المجلس الحالي جاء في توقيت سياسي صعب للغاية، وكانت تعاني مصر قبلها من عدم استقرار سياسي، إلى جانب ضعف مؤسسات الدولة خلال فترة حكم الإخوان، إضافة إلى ثورة 30 يونيو والتحديات التي واجهتها مصر بعدها.
بدوره، قال اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن علي عبد العال رجل غيور على الوطن وقضاياه القومية، وتمتع بخبرة في اتخاذ كافة القرارات والبيانات التي تؤيد وتدافع عن السيادة المصرية والحفاظ على قيمة مصر بين الدول، والتأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يمكنن التجاوز أو الاقتراب منه، مضيفًا بأن هذا كان يضفي على المواقف السياسية للدولة مزيدًا من القوة.
من جانبه، قال النائب ماجد أبو الخير أن الدكتور علي عبد العال قاد البرلمان في فترة تميزت بوجود معتركات سياسية ضخمة، إلى جانب مواجهة الإرهاب والفساد في أول بدأ مسيرة مجلس النواب الحالي.