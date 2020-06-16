التاريخ سيكتب عن الدكتور علي عبد العال كثيرا.. النواب يشيدون بدوره في قيادة البرلمان.. ويؤكدون: جاء في ظروف صعبة.. دافع عن الأمن القومي ببسالة.. وسيظل علامة فارقة

رئيس برلمانية المحافظين: شخصية عبد العال نجحت في إدارة المجلس

حسن السيد: عبد العال قاد البرلمان في وقت صعب.. وأتمنى استمراره رئيسا له

حزب الإصلاح: البرلمان في عهد "عبد العال" اتسم بالديمقراطية وتقبل الرأي الآخر

نواب: علي عبد العال أدار البرلمان بحنكة.. ودافع عن الأمن القومي ببسالة





ثمن عدد من نواب البرلمان الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال، في إدارة المجلس، وأكدوا أن حنكته وخبرته أدت لنجاح البرلمان وتحقيقه إنجازات فريدة لم تتحقق من قبل، كما أكدوا أن التاريخ سوف يقف ويكتب كثيرًا عند إنجازات "عبد العال".





وتحدث النواب عن الظروف التي جاء فيها البرلمان الحالي، حيث كانت مصر لا تزال خارجة من حالة عدم استقرار سياسي وضعف مؤسسات الدول وغياب طويل للحياة النيابية في مصر، إلا أن الدكتور علي عبد العال تجاوز هذه الظروف الصعبة باقتدار.









من جانبه، أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ما أنجزه البرلمان على يده سيشهد التاريخ عليه، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت داعمة للدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها، وساهمت إلى حد كبير في استقرار وبناء مصر الحديثة.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يتمنى ان يكون الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان القادم، بعد أن أثبت براعة وكفاءة الية في نجاح هذا المجلس، مضيفًا بأن البرلمان ما كان له أن يحقق هذا الإنجاز إلا في ظل شخصية مثل التي يتحلى بها رئيس البرلمان الحالي.



كما أكد المهندس عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان صدره رحبا في تقبل الرأي والرأي الآخر، ولم يحجر أي صوت تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يدل على ديموقراطية المجلس تحت قيادته.

وأضاف المهندس عمرو نبيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المجلس الحالي جاء في توقيت سياسي صعب للغاية، وكانت تعاني مصر قبلها من عدم استقرار سياسي، إلى جانب ضعف مؤسسات الدولة خلال فترة حكم الإخوان، إضافة إلى ثورة 30 يونيو والتحديات التي واجهتها مصر بعدها.



