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تعليم

جامعة سوهاج تكرم 16 فائزا من مؤتمر شباب الباحثين الخامس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:05 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
كرم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 16 من اصحاب المراكز الاولى، الفائزين  في المؤتمر الخامس لشباب الباحثين والذي نظمته الجامعة 18 فبراير الماضي، حضر التكريم الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر .

وقال عزيز ان المؤتمر كان له اثر بالغ الاهمية، في تنمية ودعم روح الإبداع لدى شباب الباحثين، تعمل على خلق افكار لفرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة، والمشاركة في حل مشكلات المجتمع المدنى، مشيرا الى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدراسات العليا و البحث العلمي، ساعد على دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة .


واضاف الدكتور احمد سليمان ان الجوائز تم منحها لعدد 16 باحث اصحاب المراكز الثلاث الاولى من كل محور من المحاور الاربعة الذي تناولهم المؤتمر وهم " العلوم الطبية، العلوم الانسانية، العلوم الاساسية، العلوم الهندسية، بالاضافة الى تكريم 8 شركات ساهمت في رعاية المؤتمر .

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