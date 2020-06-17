النواب يقر 6 أيام فقط للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج أي اقتراع

أقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.





تضمنت (المادة الثالثة)استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.حيث أن المادة في فقرتها الأولى تتضمن تنظيمًا لميعاد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها سائر اوراق اللجان العامة مضافًا إليها ثلاثة أيام في حالة التقدم بتظلمات، جاء التعديل ليجعل المدة المضافة في حالة التقدم بتظلمات يومًا واحدًا اتساقًا مع التعديل الوارد على المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتضمن بمشروع القانون.





جاء تعديل تلك المدة التي تضاف في حالة التقدم بتظلمات لتكون يومًا واحدًا فقط بدلًا من ثلاثة أيام ليكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي ستة أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة؛ وذلك بهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير عملية الانتخاب أو الإستفتاء، بحسب الأحوال، وعدم إطالة المدة.





وجاءت (المادة الثالثة) بعد الموافقة بأن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي: