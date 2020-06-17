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برلمان

لا يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ .. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
أقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.

وتضمنت (المادة الثانية)ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.


وتضمنت المادة (45)- الفقرة الأولى، إضافة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة في القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور، وأيضا المادة (51) :تم تعديل هذه المادة ليكون رئيس مجلس الشيوخ هو من يحل محل مكتب مجلس النواب ورئيسه في جميع الاختصاصات المالية والإدارية في حالة الحل، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء هذه الاختصاصات في حالة حل المجلسين.

مادة (45)- الفقرة الأولى نصت بعد موافقة البرلمان علي أنه : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. 


مادة (51) نصت علي : يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. 

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
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