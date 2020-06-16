موجز السوشيال ميديا: الحضري يشجع الموهوبين للتسجيل بمنصة اللاعبين الأفارقة.. آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها





نشر عصام الحضرى، لاعب منتخب مصر سابقًا، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







ودعا الحضري أصحاب المهارات للتسجيل على منصة اللاعبين الأفارقة من خلال الرابط الخاص بها.





شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





هنأ محمود كهربا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28.





ونشر كهربا صورة له مع صلاح من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وجه أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" سؤالا للفنانة إسراء عبد الفتاح.





وجاء السؤال كالآتى: "محافظة إزاى على بنتك فى أزمة كورونا؟".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: