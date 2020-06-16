القوات الجوية الأمريكية تعلن هوية الطيار الذي لقى حتفه جراء تحطم مقاتلته قبالة السواحل البريطانية

قالت القوات الجوية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ إن قائد المقاتلة الأمريكية الذي لقي حتفه إثر تحطم طائرته قبالة الساحل شمالي انجلترا، يدعى كينيث ألين ويبلغ من العمر 27 عاما.







وأوضحت القوات الجوية الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الطيار لقى مصرعه أثناء مهمة تدريب روتينية، مشيرة إلى أن سبب تحطم المقاتلة من طراز (إف-15 سي إيجل) لا يزال قيد التحقيق.







والليفاتنت ألين من شمال ولاية "يوتا" الأمريكية، وكان متمركزا مع الجناح المقاتل الثامن والأربعون التابع للولايات المتحدة في قاعدة "لاكينهيث" التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية منذ شهر فبراير الماضي.



