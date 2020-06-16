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تعليم

مراعاة لمصلحة الطلاب.. رئيس جامعة بني سويف يمد فترة تسليم الأبحاث حتى 18 يونيو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:54 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، عن مد الموعد النهائي لتسليم أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة حتى الخميس المقبل 18 يونيو الجاري، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على مراعاة مصلحة أبنائها الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.


وأشار الدكتور منصور، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم عبر الإيميل الجامعي خلال الفترة المحددة والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تسليم الأبحاث إلى الكنترول الذي سيقوم بإرسالها لأستاذ المادة لتصحيحها. 


وكان قد استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم كل من أحمد سعد توفيق مدير فرع بنى سويف، وغادة عبد المنعم حوته مسئولة التواصل المجتمعي، وعمرو أمين أحمد كبير الباحثين، وطارق أبو المكارم مستشار الفرع.


وقدم الوفد الشكر للدكتور منصور حسن لدور الجامعة المتميز في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة وحملات التعقيم والتطهير لكافة مواقف السيارات وبعض المنشأة الحكومية داخل مراكز المحافظة بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية لاستقبال مصابي فيروس كورونا من الأعراض البسيطة والمتوسطة وتخصيص مبنى للعزل بالمستشفى الجامعي يحتوى على كافة الإمكانات لعلاج المصابين.


وأكد رئيس الجامعة على استمرار دور الجامعة في تقديم كافة اوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، مؤكدا أننا لا ندخر جهدًا في دعم المجتمع السويفى حرصًا على سلامة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات داخل المحافظة.

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