مراعاة لمصلحة الطلاب.. رئيس جامعة بني سويف يمد فترة تسليم الأبحاث حتى 18 يونيو

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، عن مد الموعد النهائي لتسليم أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة حتى الخميس المقبل 18 يونيو الجاري، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على مراعاة مصلحة أبنائها الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأشار الدكتور منصور، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم عبر الإيميل الجامعي خلال الفترة المحددة والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تسليم الأبحاث إلى الكنترول الذي سيقوم بإرسالها لأستاذ المادة لتصحيحها.





وكان قد استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم كل من أحمد سعد توفيق مدير فرع بنى سويف، وغادة عبد المنعم حوته مسئولة التواصل المجتمعي، وعمرو أمين أحمد كبير الباحثين، وطارق أبو المكارم مستشار الفرع.



