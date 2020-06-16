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برلمان

برلماني: إهانة العمالة المصرية بليبيا غير مقبول.. وموقف وزيرة الهجرة المصرية مشرف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:46 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، ثقته في رد الفعل المصري على مقطع الفيديو الذي التقط حديثا لاعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس  .

وأشاد النائب برد فعل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج المؤكد على أن الواقعة لن تمر دون محاسبة، وهو موقف قوي منتظر ومعتاد من الوزيرة، على كل ما يمس كرامة ومصالح أبناء كصر بالخارج.

وأضاف أن أقل ما يقال عن المشاهد المصورة أنها أفعال دنيئة وغير مسئولة، تستهدف إهانة المصريين للانتقام من مصر لموقفها المشرف في الأزمة الليبية والذي حظى بإشادة واسعة من الليبيين الشرفاء ومن العالم أجمع، وأكد النائب أن الليبيين يحظون في القاهرة وسائر المدن المصرية بمعاملة كريمة.
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