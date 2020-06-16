برلماني: إهانة العمالة المصرية بليبيا غير مقبول.. وموقف وزيرة الهجرة المصرية مشرف

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، ثقته في رد الفعل المصري على مقطع الفيديو الذي التقط حديثا لاعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس .





وأشاد النائب برد فعل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج المؤكد على أن الواقعة لن تمر دون محاسبة، وهو موقف قوي منتظر ومعتاد من الوزيرة، على كل ما يمس كرامة ومصالح أبناء كصر بالخارج.



