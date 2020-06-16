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فن

تصرف إنساني من كاني ويست.. وابنة جورج فلويد تشكره

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
وجهت جينا ، ابنة الامريكي جورج فلويد ضحية العنصرية في امريكا ، الشكر الى مغني الراب الامريكي كاني ويست بعد اعلانه تكفله بمصاريف دراستها الجامعية.

ونشرت ابنة جورج فلويد صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مكتوب عليها :" شكرا كاني ويست لتأمين مصاريفي الجامعية". 

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كان الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أكد أمس أن مجلس النواب لديه الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وقال مكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة "سي إن إن" إن هناك 223 مشاركًا في رعاية مشروع قانون إصلاح الشرطة، وهم جميعًا ديمقراطيون.

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