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أخبار العالم

لأول مرة بعد وقف التنسيق الأمني.. ‎الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:48 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء تفاصيل اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله لأول مرة منذ وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ووقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية؛ على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

واقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية مدينة رام الله التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية. 

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي للمدينة بقوة كبيرة، الليلة الماضية؛ وذلك من أجل تنفيذ اعتقالات وتفتيشات".

واعتقل الجيش الإسرائيلي شخصين من شمال المدينة وشخصين من مخيم الأمعري، وكذلك اقتحم منزلين لتفتيشهما.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية اعتقال في مخيم الأمعري.

ووقعت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال، لكن لم يبلغ عن إصابات.
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