رئيس جامعة بنى سويف: فوز فريق بحثي من كلية العلوم بتمويل 200 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية بتمويل مشروع بحثي في مجال " الخرسانات الواقية من الاشعاع من خامات جيولوجية" بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة 200 ألف جنيه.



وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان إنتاج خرسانة صديقة للبيئة وواقية من ال إشعاع باستخدام خامة السربنتين الكريسوتيلى الخطر بوادي عطالله، بالصحراء الشرقية.





وأكد رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء حيث يضمن إنتاج خرسانة من خامات جيولوجية محلية تكون قادرة على الوقاية من أخطر أنواع الإشاعات فتكًا بالإنسان والتي تنتج من المفاعلات النووية.