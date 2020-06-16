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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: فوز فريق بحثي من كلية العلوم بتمويل 200 ألف جنيه

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:50 م
فريق بحثي من كلية
فريق بحثي من كلية العلوم
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قســـم التعليــم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية بتمويل مشروع بحثي في مجال " الخرسانات الواقية من الاشعاع من خامات جيولوجية" بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة 200 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان إنتاج خرسانة صديقة للبيئة وواقية من الإشعاع باستخدام خامة السربنتين الكريسوتيلى الخطر بوادي عطالله، بالصحراء الشرقية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء حيث يضمن إنتاج خرسانة من خامات جيولوجية محلية تكون قادرة على الوقاية من أخطر أنواع الإشاعات فتكًا بالإنسان والتي تنتج من المفاعلات النووية.

جدير بالذكر أن الفريق البحثي يتكون من الدكتور محمد جاد الكريم رئيس قسم الجيولوجيا، والدكتور أحمد محمد زايد أستاذ مساعد المعادن التطبيقية، والباحثين مصطفى عبد العظيم مسعود، حسين أحمد سيد المعيدان بالقسم، ويذكر أن المشروع هو تطوير لرسالة الماجستير الخاصة بأحد المعيدين بالقسم بواسطة معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.
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