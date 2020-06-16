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استشاري نفسي: عدم تقبل الذات من أكبر مشاكل ما بعد الانفصال.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:06 م
رانيا شكري
رانيا شكري
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نورهان رأفت
قالت رانيا شكري، الاستشاري النفسي إن معدل الطلاق  والانفصال في مصر ، الأعلى عالميا ، وأصبح موضوعا مهما ويشغل الكثير من أفراد المجتمع.


وأضافت شكري خلال حوارها لـ برنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الكتاب ليس تجربة شخصية لها ، وليست رواية ، بل يحتوي على مجرد خطوات ، يمكن من خلالها الشخص أن يتخطى ، مشكلة الانفصال.


وأشارت إلى أن هناك الكثير من الكتب في مصر تتحدث عن نفس الموضوع، ولكن المشكلة أن نظرتها لا تكون عملية.


وأوضحت "شكري" أن من أكثر المشكلات التي تواجه الأشخاص بعد الانفصال هي فكرة عدم تقبل النفس و الإحساس بتأنيب الضمير.
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