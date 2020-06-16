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اقتصاد

رويترز: مصر تسعى لقرض بأكثر من مليار دولار ترتبه بنوك إماراتية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:12 م
مليار دولار
مليار دولار
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وكالات
قال مصدران مطلعان في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

وقالت المصادر في تقرير عبر رويترز منذ قليل،  إن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى.

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ولم ترد الحكومة المصرية ولا أي من البنكين حتى الآن على طلب للتعقيب. وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية، وتتزامن خطة التمويل مع مصاعب يمر بها الاقتصاد المصري من تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي أضر بقطاعي السياحة والإنشاءات.

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر مليار دولار في مايو مع تقليص أزمة كوفيد-19 بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية، وبخاصة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
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