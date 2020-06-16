القبائل والعائلات المصرية تدين اعتقال ميليشيات أردوغان للمصريين بليبيا

أدان مجلس القبائل والعائلات المصرية بقوة ماقامت به المليشيات التركية فى ترهونة الليبية بحق العمال المصريين المتواجدين فى ليبيا وقيامهم باعتقالهم والتعدى عليهم وتعذيبهم بما يخالف كافة المواثيق الدولية ويؤكد بما لايدع مجالا للشك الجرائم التى ترتكبها مليشيات " اردوغان " فى حق الشعب الليبى والجاليات الاخرى المتواجدة فى ليبيا.
وطالب مجلس القبائل والعائلات المصرية فى بيان له اصدره اليوم برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالتدخل لوقف جرائم النظام التركى بحق الشعب الليبيى الشقيق والتعديات المستمرة على اراضيه.
وأكد المجلس دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية واجهزة الدولة المختلفة فيما يتخذونه من إجراءات لحل ازمة العمال المصريين والمختطفين فى ليبيا ودعمه الكامل للقيادة السياسية فى ادارتها للملف الليبيى بشكل عام لما يمثله من اهمية مباشرة على الامن القومى المصرى.