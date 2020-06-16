القبائل والعائلات المصرية تدين اعتقال ميليشيات أردوغان للمصريين بليبيا

أدان مجلس القبائل والعائلات المصرية بقوة ماقامت به المليشيات التركية فى ترهونة الليبية بحق العمال المصريين المتواجدين فى ليبيا وقيامهم باعتقالهم والتعدى عليهم وتعذيبهم بما يخالف كافة المواثيق الدولية ويؤكد بما لايدع مجالا للشك الجرائم التى ترتكبها مليشيات " اردوغان " فى حق الشعب الليبى والجاليات الاخرى المتواجدة فى ليبيا.





وطالب مجلس القبائل والعائلات المصرية فى بيان له اصدره اليوم برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالتدخل لوقف جرائم النظام التركى بحق الشعب الليبيى الشقيق والتعديات المستمرة على اراضيه.



