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تعليم

طلاب جامعة حلوان يؤدون امتحان التربية العسكرية إلكترونيا اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:37 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت ادراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيق نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

و اوضحت الادارة انه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام  ٢٠٢٠ المخصص للدورة  للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث  . 


و تم تحديد موعد الامتحان ليكون اليوم الثلاثاء الموافق١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ من الساعة ٦صباحا حتى الساعة ٦ مساء ، و مدة الامتحان هى نصف ساعة  يجتاز فيها الطالب ١٤ سؤال . 


أما عن نوعية هذه الاسئلة  ، فهى ٧ اسئلة اختار الاجابة الصحيحة و ٧ اسئلة ضع علامة صح أو خطأ  . 


واشارت ادارة التربية العسكرية الى ان اخر موعد لتسليم الابحاث هو الثلاثاء ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ .  


و اوضحت ادرارة التربية العسكرية ان مواضيع الابحاث هى 

١- الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فايروس كرونا المستجد 

٢- تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و المصري 

٣- دور المجتمع المدني في مجابهة فايروس كورونا 

٤- الأثر السلبي للشائعات خلال ادارة الازمة وأسلوب مجابهتها 
 
٥- المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب و أسلوب الوقاية 

٦- حروب الجيل الرابع – شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
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