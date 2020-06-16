طلاب جامعة حلوان يؤدون امتحان التربية العسكرية إلكترونيا اليوم

اعلنت ادراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيق نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





و اوضحت الادارة انه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام ٢٠٢٠ المخصص للدورة للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث .









و تم تحديد موعد الامتحان ليكون اليوم الثلاثاء الموافق١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ من الساعة ٦صباحا حتى الساعة ٦ مساء ، و مدة الامتحان هى نصف ساعة يجتاز فيها الطالب ١٤ سؤال .









أما عن نوعية هذه الاسئلة ، فهى ٧ اسئلة اختار الاجابة الصحيحة و ٧ اسئلة ضع علامة صح أو خطأ .









واشارت ادارة التربية العسكرية الى ان اخر موعد لتسليم الابحاث هو الثلاثاء ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ .









و اوضحت ادرارة التربية العسكرية ان مواضيع الابحاث هى





١- الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فايروس كرونا المستجد





٢- تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و المصري





٣- دور المجتمع المدني في مجابهة فايروس كورونا





٤- الأثر السلبي للشائعات خلال ادارة الازمة وأسلوب مجابهتها

٥- المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب و أسلوب الوقاية



