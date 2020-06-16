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برلمان

وزير المالية بالبرلمان: تخفيض الدين العام 25% إنجاز لم تحققه دولة في العالم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:12 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كان يسير في الطريق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة ستُمكن الاقتصاد من التعافي سريعا من آثار الأزمة.

وقال وزير المالية، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن مصر تمكنت من تخفيض الدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وتحقيق فائض أولي في دولتين فقط مصر رقم 2، فالحكومة أنجزت إصلاحا ماليا ونقديا واقتصاديا أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين.

وأضاف وزير المالية، "الأرقام تقول الجنيه صمد أمام صدمات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحِ بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة".

وأوضح وزير المالية، أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلًا "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تم الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق رقم قياسي".
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